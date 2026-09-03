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Пациенты требуют проверить центр «Маяк», после которого их жизнь ухудшилась

Пациенты требуют проверить центр «Маяк», после которого их жизнь ухудшилась

Андрей Малахов на протяжении нескольких месяцев получал негативные отзывы о работе реабилитационного центра «Маяк» в Балаково в Саратовской области.

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