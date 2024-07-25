Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Концепт лунной базы / © Getty Images По расчетам китайских специалистов, создание лунной базы на глубине в три метра под поверхностью Селены позволит людям проводить там больше 20 лет без превышения допустимых пределов облучения.
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