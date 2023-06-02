Компания Alpine показала новую спортивную модель: первые подробности о Alpine LMDh 2024

Новый гиперкар LMDh от Alpine будет конкурировать с Ferrari, Porsche и Lamborghini. Бренд Alpine (дочерняя компания Renault) собирается «встряхнуть» индустрию спортивных автомобилей, представив свое последнее творение — гиперкар Alpine LMDh 2024.
Новый гиперкар LMDh от Alpine будет конкурировать с Ferrari, Porsche и Lamborghini. Бренд Alpine (дочерняя компания Renault) собирается «встряхнуть» индустрию спортивных автомобилей, представив свое последнее творение — гиперкар Alpine LMDh 2024.
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