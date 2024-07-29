Джереми Реннер может вернуться в роли Соколиного глаза в "Новых Мстителях"

Актер Джереми Реннер может вернуться к роли Соколиного глаза в новых фильмах "Мстителей". Об этом утверждает источник MyTimeToShineHello, хотя сам Реннер и его представители пока никак не прокомментировали эту информацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии