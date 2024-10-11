Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +25°, облачно• Севастополь: +23°, облачно• Ялта: +23°, облачно• Алушта: +23°, дождь• Евпатория: +23°, дождь• Саки: +24°, малооблачно• Бахчисарай: +25°, малооблачно• Джанкой: +26°, дождь• Судак: +24°, малооблачно• Феодосия: +23°,.
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