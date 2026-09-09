Враг впервые атаковал Ямал: горит промышленный объект в Новом Уренгое (ФОТО)

Враг впервые атаковал Ямал: горит промышленный объект в Новом Уренгое. В результате атаки БПЛА начался пожар.
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От Казахстана до Уренгоя меньше 1500 км.
А не запускаются ли БПЛА диверсантами с нашей территории. Обьясните, а у нас нет бпла на 1500 км, а у них есть на 2500 км?