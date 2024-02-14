На Сахалине военнослужащими армейского корпуса ВВО проходят занятия с инструкторами БЛА

Программа обучения операторов БПЛА включает в себя теоретические и практические занятия на полигоне, тренировку навыков на симуляторах, пролетов над различными препятствиями в дневное и ночное время суток.
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