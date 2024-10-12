Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

103 подписчика

Свежие комментарии

Выхожу один я на дорогу: актаусцы недовольны автобусным расписанием

Выхожу один я на дорогу: актаусцы недовольны автобусным расписанием

В последние годы Актауский городской отдел  пассажирского транспорта и автомобильных дорог сделал много полезного для горожан: старые тесные автобусы заменены на новые, оборудованные кондиционерами, запущены дополнительные маршруты, общественный транспорт оснащён спутниковой системой навигации, стало доступным приложение «Инфобас», передает inAktau.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх