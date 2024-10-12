Выхожу один я на дорогу: актаусцы недовольны автобусным расписанием

В последние годы Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог сделал много полезного для горожан: старые тесные автобусы заменены на новые, оборудованные кондиционерами, запущены дополнительные маршруты, общественный транспорт оснащён спутниковой системой навигации, стало доступным приложение «Инфобас», передает inAktau.
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