Российский рынок начал неделю снижением

Российский рынок открыл торги в понедельник , 14 октября, снижением ключевых индикаторов на 0,56%. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился до 2 739,06 пункта, индекс РТС просел до 898,49 пункта.
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