Российские военнослужащие передали гуманитарную помощь более чем тысяче жителей города Херсона

Российские военнослужащие передали гуманитарную помощь более чем тысяче жителей города Херсона

С самого утра на площади у областной администрации российскими военнослужащими была организована передача продуктов и товаров первой необходимости нуждающимся в них жителям.

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