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Невролог Ткачев оценил результаты исследования 2026 года о «лунной мигрени»

Невролог Ткачев оценил результаты исследования 2026 года о «лунной мигрени»

Невролог, основатель сети клиник Александр Ткачев в интервью MIR24.TV прокомментировал результаты исследования 2026 года о так называемой «лунной мигрени».

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