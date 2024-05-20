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Вероника Степанова: «Плакала один раз за всю лыжную карьеру – после разговора с Вяльбе. От того, насколько же мы друг друга не можем понять»

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе заявила, что лыжница Степанова «плачет в команде больше всех»: »Подколки в адрес девчонок – думаю, это маска, ограждение, чтобы лишний раз никто не ранил».

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