Каурма по-грузински. Показываем рецепт идеально сочной, но прожаренной свинины

Каурма из свинины по-грузински — идеальный способ приготовления мяса. Даже самый неудачный отруб получится гарантировано нежнее вырезки, главный секрет рецепта кроется в медленном приготовлении, мясо томится в белом вине и специях.
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