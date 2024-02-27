Steak Lovers
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Steak Lovers

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Каурма по-грузински. Показываем рецепт идеально сочной, но прожаренной свинины

Каурма по-грузински. Показываем рецепт идеально сочной, но прожаренной свинины

Каурма из свинины по-грузински — идеальный способ приготовления мяса. Даже самый неудачный отруб получится гарантировано нежнее вырезки, главный секрет рецепта кроется в медленном приготовлении, мясо томится в белом вине и специях.

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