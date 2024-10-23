Эндокринолог Калошина назвала продукт, который снижает риск развития атеросклероза

Специалист раскрыла полезные свойства черного хлеба Ненасыщенные жиры, помогающие уменьшить риски развития атеросклероза, снижающие инсулинорезистентность и воспалительные процессы в организме, содержатся в черном хлебе, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог Мария Калошина.
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