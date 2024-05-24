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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» Костромских десантников нанесли огневое поражение оборонительным укреплениям ВСУ и уничтожили да взвода пехоты в н.п. Часов Яр

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» Костромских десантников нанесли огневое поражение оборонительным укреплениям ВСУ и уничтожили да взвода пехоты в н.п. Часов Яр

В ходе боевой работы поражены укрепления националистов в н.п. Часов Яр и уничтожено до взвода пехоты ВСУ в оборудованных под опорные пункты зданиях.

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