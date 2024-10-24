Операторы связи в России планируют повысить тарифы на 10-15% в 2025 году

Операторы связи готовятся повысить тарифы на свои услуги в России. Согласно ежегодному опросу информационно-аналитического агентства TelecomDaily, около 95% российских операторов намерены повысить цены на мобильную связь и Интернет в 2025 году.
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