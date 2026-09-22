Банк России разрешит подросткам с 14 лет открывать счета в цифровых рублях

Сейчас операции с цифровой валютой доступны только совершеннолетним Банк России рассчитывает к концу 2027 года разрешить открывать счета в цифровых рублях гражданам в возрасте от 14 лет.
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