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Царьград

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Инсайдер Йогеш Брар прогнозирует исчезновение брендов смартфонов

Инсайдер Йогеш Брар прогнозирует исчезновение брендов смартфонов

В 2026 году может исчезнуть еще больше брендов смартфонов. Инсайдер Йогеш Брар сообщает о возможном закрытии брендов, включая iQOO, Redmi, Vivo и CMF, из-за экономических трудностей и роста конкуренции в индустрии.

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