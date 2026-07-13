Инсайдер Йогеш Брар прогнозирует исчезновение брендов смартфонов

В 2026 году может исчезнуть еще больше брендов смартфонов. Инсайдер Йогеш Брар сообщает о возможном закрытии брендов, включая iQOO, Redmi, Vivo и CMF, из-за экономических трудностей и роста конкуренции в индустрии.
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