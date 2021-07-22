Люди стали для Биг Фармы «новой нефтью» XXI века

Дискуссии о политике "Не в стороне"

Цель оправдывает средства Позиции фармацевтических компаний в США определяются не только показателями объемов продаж, рыночной капитализации, прибыли или численностью занятых, но также влиянием отрасли на все стороны жизни американского общества.