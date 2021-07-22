Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Timm
    А у мусорных баков этих супер-маркетов людей не замечали?«Россия получила ...
  • Николай Титов
    Что...... ссыте когда страшно!!!«Я боюсь статей П...
  • Сергей Федотов
    А когда люди в России жили богато и когда бедность и нищета наша мешала нам побеждать?«Россия получила ...

Люди стали для Биг Фармы «новой нефтью» XXI века

Люди стали для Биг Фармы «новой нефтью» XXI века

Цель оправдывает средства Позиции фармацевтических компаний в США определяются не только показателями объемов продаж, рыночной капитализации, прибыли или численностью занятых, но также влиянием отрасли на все стороны жизни американского общества.

Вернуться к статье
33
Обсудить
testorr
Да ладно, Автор, Вы серьёзно???? Детей в школе учат уже этому, что фарма правит миром)))) Вам про ковид рассказать????))))
Александр Кокарев
Тоже мне открытие)) Мы - мясо. Раньше назывались человеческий ресурс. Теперь просто мясо. Ещё и лишнее.
Мария
Медицина не должна быть коммерческой! Иначе мир захлебнётся от фейковых эпидемий и вакцин.

Картина дня

наверх
,,