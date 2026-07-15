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Закон, порядок, государство

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Пашинян устроил репрессии: оппозиционных политиков держат в жутких условиях

Пашинян устроил репрессии: оппозиционных политиков держат в жутких условиях

Власти Армении практикуют репрессии в отношении оппонентов, пишет "Грапарак". При этом издание отмечает, что оппозиционных политиков держат в жутких условиях, а наказания им назначает лично премьер-министр Никол Пашинян.

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