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На главной военной базе Корейской народной армии прошли учения под личным руководством лидера КНДР

На главной военной базе Корейской народной армии прошли учения под личным руководством лидера КНДР

Генеральный секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК), председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын 6 марта посетил главную базу Корейской народной армии (КНА) на западе страны, где осмотрел тренировочные сооружения и лично руководил оперативными учениями.

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