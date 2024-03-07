На главной военной базе Корейской народной армии прошли учения под личным руководством лидера КНДР

Генеральный секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК), председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын 6 марта посетил главную базу Корейской народной армии (КНА) на западе страны, где осмотрел тренировочные сооружения и лично руководил оперативными учениями.
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