Почему недавние события заставляют вспомнить о «Программе Трампа»

Медийный мейнстрим Если взять и провести то, что называется контент-анализом в российском сегменте международных экспертных оценок и обзоров, то вряд ли можно сомневаться, что конечным результатом будет краткое слово (вернее, имя) «Трамп».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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