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Модрич уйдет из сборной Хорватии после игры с Испанией 6 октября (GdS)

Лука Модрич планирует завершить карьеру в сборной Хорватии в ближайшие месяцы. Ранее стало известно, что 40-летний полузащитник принял решение пока не уходить из национальной команды.

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