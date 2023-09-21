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Шольц жестко высказался о Путине во время выступления в ООН

Шольц жестко высказался о Путине во время выступления в ООН

По данным Die Welt, канцлер ФРГ Олаф Шольц резко высказался о президенте России Владимире Путине. «Причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всем мире, ошеломляюще проста: президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа – Украины», – объявил он.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Конечно то что среди мировых политиков неадекватных подавляющее большинство даже не подлежит сомнению, но что нарик Зе, Байден, Шольц с Макрон полные дебилы и лечение им уже не поможет это факт... В Сербского им палату №6 приготовили, во компашка то у них будет...
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