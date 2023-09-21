Шольц жестко высказался о Путине во время выступления в ООН

АНГЕЛ АНГЕЛ

Конечно то что среди мировых политиков неадекватных подавляющее большинство даже не подлежит сомнению, но что нарик Зе, Байден, Шольц с Макрон полные дебилы и лечение им уже не поможет это факт... В Сербского им палату №6 приготовили, во компашка то у них будет...