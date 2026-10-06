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ИИ с помощью фМРТ научился с поразительной точностью «читать мысли»

ИИ с помощью фМРТ научился с поразительной точностью «читать мысли»

Нейробиологи годами работают над способами использования функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) для реконструкции того, что люди видят и что происходит в их сознании.

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