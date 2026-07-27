Слова президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО) и развязывании ее Киевом при поддержке Запада — ответ на мнение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости заморозки конфликта и непонимании ее причин.
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