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Высказывания Путина о развязывании СВО объяснили

Высказывания Путина о развязывании СВО объяснили

Слова президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО) и развязывании ее Киевом при поддержке Запада — ответ на мнение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости заморозки конфликта и непонимании ее причин.

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