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Шаману бы шапочку снять.

Шаману бы шапочку снять.

Много удивительного я повидала в нашей благословенной державе, много такого, от чего брови изумленно взлетали к середине лба, а из груди рвалось придушенное "Ох, ё…!" и тут же вспоминались ёлочки зеленые, но сейчас некоторые лидеры общественного мнения снова сумели удивить — и нет, и это не Ивлеева, наконец-то нашедшая "ту самую дверь", за которой она […] Сообщение Шаману бы шапочку снять.

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