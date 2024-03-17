Много удивительного я повидала в нашей благословенной державе, много такого, от чего брови изумленно взлетали к середине лба, а из груди рвалось придушенное "Ох, ё…!" и тут же вспоминались ёлочки зеленые, но сейчас некоторые лидеры общественного мнения снова сумели удивить — и нет, и это не Ивлеева, наконец-то нашедшая "ту самую дверь", за которой она […] Сообщение Шаману бы шапочку снять.