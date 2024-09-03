ОСАГО для калужан может подорожать минимум на 30%

В связи с ростом цен на запчасти, полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств может вырасти в цене более чем на 30%В связи с ростом цен на запчасти, полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств может вырасти в цене более чем на 30%.