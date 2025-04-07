Белорусы задержали на границе с Польшей огромную партию взрывчатки, которую везли в Россию

Страна и люди

Отмечается, что партия взрывчатки - крупнейшая в истории Белоруссии.Нашпигованный взрывчаткой микроавтобус Mercedes Sprinter с молдавскими номерами следовал из Литвы через польско-белорусскую границу в Российскую Федерацию.