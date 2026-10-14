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Журнал «Профиль»

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Для угольной отрасли России самый сложный период позади, заявили в Минэнерго

Для угольной отрасли России самый сложный период позади, заявили в Минэнерго

Прогнозы подтверждаются, началось восстановление цен на уголь. К тому же в последние полтора года шла активная перестройка отрасли, заявил заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов в преддверии Российской энергетической недели – 2026.

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