Знаменитый актёр Джо Пеши и лучшие фильмы с его участием

Кто для вас Джо Пеши? Пожалуй, тут люди разделятся на два лагеря. Одни скажут, что это, конечно же, «мокрый бандит» Гарри Лайм из «Один дома», а другие назовут Томми ДеВито — «славного парня» и одного из самых жестоких гангстеров в истории кино.