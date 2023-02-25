FiNE-NEWS

1 614 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    Скорее наоборот)) Куйвашев - губернатор Свердловской области (к сожалению), с 2012 г., а Ройзман был только мэром Ека...Куйвашев стал лид...
  • Сергей Андросов
    Это чмо ройзмановский выкормыш, надо ФСБ проверить его на лояльность.Куйвашев стал лид...
  • Владимир Орехов
    Поведение странное. Но странное поведение не губера, а лиц, его назначивших на эту должность. И вообще...Куйвашев стал лид...

Знаменитый актёр Джо Пеши и лучшие фильмы с его участием

Знаменитый актёр Джо Пеши и лучшие фильмы с его участием

Кто для вас Джо Пеши? Пожалуй, тут люди разделятся на два лагеря. Одни скажут, что это, конечно же, «мокрый бандит» Гарри Лайм из «Один дома», а другие назовут Томми ДеВито — «славного парня» и одного из самых жестоких гангстеров в истории кино.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх