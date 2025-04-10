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Зеленский ответил главе Минфина США Бессенту: Украина — не третьесортная страна

Зеленский ответил главе Минфина США Бессенту: Украина — не третьесортная страна

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил украинским журналистам, что не стал подписывать сделку по недрам, которую 12 февраля привез в Киев глава Минфина США Скотт Бессент, в том числе из-за отношения американского финансиста к переговорам и к Украине в целом.

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Комментарии
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федор
Клоун вы не страна , а сборище рагулей и ушлёпков , которые злыдни и умеют только клянчить и жить на халяву . Ты псина позорная и остальная камарилья ответите за развал УССР.
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