Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил украинским журналистам, что не стал подписывать сделку по недрам, которую 12 февраля привез в Киев глава Минфина США Скотт Бессент, в том числе из-за отношения американского финансиста к переговорам и к Украине в целом.
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