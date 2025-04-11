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Бюджетники готовятся к новым окладам: Голикова объявила, когда будет готова реформа системы оплат бюджетников и ее передадут для тестирования

Бюджетники готовятся к новым окладам: Голикова объявила, когда будет готова реформа системы оплат бюджетников и ее передадут для тестирования

Бюджетники готовятся к новым окладам: Голикова объявила, когда будет готова реформа системы оплат бюджетников и ее передадут для тестирования Ольга БезродняяРаботники государственного сектора в ожидании перемен, поэтому их интересует, когда начнут тестировать реформу системы оплат бюджетников.

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