Бюджетники готовятся к новым окладам: Голикова объявила, когда будет готова реформа системы оплат бюджетников и ее передадут для тестирования Ольга БезродняяРаботники государственного сектора в ожидании перемен, поэтому их интересует, когда начнут тестировать реформу системы оплат бюджетников.