В России и СНГ фильм "Летучий корабль" возглавил кинопрокат за выходные

Фильм режиссера Ильи Учителя под названием "Летучий корабль" снова стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, заработав 258 миллионов рублей за прошедшие выходные, согласно данным портала kinobusiness.
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