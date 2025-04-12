Овечкину подарили козленка в честь снайперского рекорда в НХЛ

Российскому нападающему клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину во время торжественного вечера в честь его снайперского рекорда в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подарили козленка.
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