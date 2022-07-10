11 июля за порядком в Туле проследит Алексей Мазуров

Сотрудники администрации продолжают следить за порядком в Туле в выходные дни. 11 июля дежурным по областной столице назначен заместитель начальника главного управления по Привокзальному территориальному округу по жизнеобеспечению Алексей Мазуров.
Сотрудники администрации продолжают следить за порядком в Туле в выходные дни. 11 июля дежурным по областной столице назначен заместитель начальника главного управления по Привокзальному территориальному округу по жизнеобеспечению Алексей Мазуров.
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