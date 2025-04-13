Новая статья: Обзор смартфона Apple iPhone 16e: я экономить буду!Apple довольно долго не обновляла серию компактных смартфонов SE, и все ждали, что в феврале 2025-го выйдет следующая итерация этих гаджетов, которые оказываются одновременно и самыми дешевыми айфонами, и законным способом продлить жизнь старых сборочных линий.