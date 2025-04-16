В Раде предложили Трампу ударить санкциями по Зеленскому

КИЕВ, 16 апреля, ФедералПресс. Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, призвал президента США Дональда Трампа ввести жесткие санкции против Владимира Зеленского.
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