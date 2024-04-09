Диаспоры - это те же иноагенты: В Госдуме предложили необычно решение проблемы мигрантов

S

Sobering

Государственная политика/управление – это достигнутое соотношение возможностей различных кланово-корпоративных группировок использовать государственную систему/структуру для достижения своих узкокорпоративных целей. Различные интересы различных кланово-корпоративных группировок, представленных в управлении страной, ведут к тому, что всегда нужно выработать некий баланс и сочетание того, что нужно, чтобы каждая кланово-корпоративная группировка согласилась на тот или иной управленческий манёвр государством. Т.е. не пошло государство в лице Путина, думы или правительства на соглашение с кланово-корпоративными группировками - Саяно-Шушенская ГЭС, теракты, и т.д. Вновь обозначенные ранее не пошли на соглашение - саботаж национальных проектов и указов. Плюс Крокусы, Зимние Вишни и т.д. Чиновников от либерастии полно ведь, как и отпрысков совковой партноменклатуры.