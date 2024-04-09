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Царьград

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Диаспоры - это те же иноагенты: В Госдуме предложили необычно решение проблемы мигрантов

Диаспоры - это те же иноагенты: В Госдуме предложили необычно решение проблемы мигрантов

В Госдуме предложили включить национальные диаспоры в реестр иноагентов, потому что это вытекает из самого законодательного определения диаспор.

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Комментарии
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S
Sobering
Государственная политика/управление – это достигнутое соотношение возможностей различных кланово-корпоративных группировок использовать государственную систему/структуру для достижения своих узкокорпоративных целей. Различные интересы различных кланово-корпоративных группировок, представленных в управлении страной, ведут к тому, что всегда нужно выработать некий баланс и сочетание того, что нужно, чтобы каждая кланово-корпоративная группировка согласилась на тот или иной управленческий манёвр государством.  Т.е. не пошло государство в лице Путина, думы или правительства на соглашение с кланово-корпоративными группировками - Саяно-Шушенская ГЭС, теракты, и т.д. Вновь обозначенные ранее не пошли на соглашение - саботаж национальных проектов и указов. Плюс Крокусы, Зимние Вишни и т.д.  Чиновников от либерастии полно ведь, как и отпрысков совковой партноменклатуры.
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10 час.
Владимир Нелюбин
С диаспорами надо заканчивать..ни к чему хорошему это не приведет..только к гражданской войне..
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10 час.
ИП
Игорь Петров
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4 час.

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