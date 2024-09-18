Почти два миллирда рублей налогов обязаны уплатить жители Архангельской области и НАО за свое имущество

Из них 1,178 миллиарда рублей – транспортный налог, 657 миллионов – налог на имущество физических лиц и 140 миллионов – земельный налогВсего северянам отправлено более 400 тысяч налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов, причем больше половины — в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.