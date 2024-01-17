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Мировое обозрение

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Intel стала крупнейшим поставщиком полупроводников в мире, а NVIDIA впервые попала в топ-5

Intel стала крупнейшим поставщиком полупроводников в мире, а NVIDIA впервые попала в топ-5

Участники рынка полупроводниковых изделий в этом месяце будут подводить итоги не только предыдущего квартала, но и всего 2023 года, и специалисты Gartner уже поделились с аудиторией предварительными данными.

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