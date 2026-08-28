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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» сыграет с «Лиллем» во 2-м туре Лиги 1. Начало матча – в 21:45

« ПСЖ » сыграет в гостях с « Лиллем » в матче 2-го тура Лиги 1. Okko покажет игру в прямом эфире. Таблица Лиги 1 Статистика Лиги 1.

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