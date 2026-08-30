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На Ямале действует 90 природных пожаров

На Ямале по данным на 30 августа действует 90 природных пожаров. Возгорания ликвидируются в следующих территориях: Красноселькупский, Надымский, Пуровский, Приуральский, Тазовский, Шурышкарский районы.

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