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Новости Брянска

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На брянцев сотрудники ППС составили 13 тыс протоколов

На брянцев сотрудники ППС составили 13 тыс протоколов

За семь месяцев 2026 года брянские сотрудники патрульно-постовой службы составили более 13 тысяч протоколов об административных правонарушениях, снизив уличную преступность на 9,3%, а в общественных местах — на 17,3%.

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