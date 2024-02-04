Женщины в стране, бывшей союзником России, потребовали запрета на колбасу

Владимир

"Дайте собакам мяса — Может, они подерутся. Дайте похмельным кваса — Авось они перебьются. Чтоб не жиреть воронам, Ставьте побольше пугал. А чтобы любить, влюблённым Дайте укромный угол. В землю бросайте зёрна — Может, появятся всходы. Ладно, я буду покорным — Дайте же мне свободу! Псам мясные ошмётки Дали — а псы не подрались. Дали пьяницам водки — А они отказались. Люди ворон пугают — Но вороньё не боится. Пары соединяют — А им бы разъединиться. Лили на землю воду — Нету колосьев. Чудо! Мне вчера дали свободу — Что я с ней делать буду?!" (с) В. Высоцкий