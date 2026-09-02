Ведяхин: ИИ-агент помогает мне в исполнении функции менеджмента

Сотрудники Сбера разработали для первого заместителя председателя правления финансовой организации Александра Ведяхина собственного ИИ-агента, который помогает ему в исполнении функций менеджмента и управления, рассказал топ-менеджер на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).