Жест отчаяния или «есть четкий план»? США поставили России ультиматум по Украине

Соединенные Штаты поставили России ультиматум по военной поддержке киевскому режиму. В частности, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Украине военную помощь до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с территорий, которые принадлежат и ранее ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии