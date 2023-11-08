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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Жест отчаяния или «есть четкий план»? США поставили России ультиматум по Украине

Соединенные Штаты поставили России ультиматум по военной поддержке киевскому режиму. В частности, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Украине военную помощь до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с территорий, которые принадлежат и ранее ….

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