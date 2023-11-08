Жест отчаяния или «есть четкий план»? США поставили России ультиматум по Украине

Соединенные Штаты поставили России ультиматум по военной поддержке киевскому режиму. В частности, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Украине военную помощь до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с территорий, которые принадлежат и ранее ….