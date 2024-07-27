В РФ созданы отряды из участников SVO, для борьбы с мигрантами-преступниками и бандитами

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ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вот и настал долгожданный день.

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Комментарии
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Александр Третьяк
Мы сами себе создаём постоянно проблемы, а потом начинаем их героически решать
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38 мин.
ТН
Татьяна Новикова
Отряды по борьбе создаëм вместо того, чтобы не впускать в страну всякое отребье со всего мира. Руководители наруководили. &quot;После них хоть потоп&quot;.и каждый день потопы пожары, мигранты. Беда!
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25 мин.
Валерий Цымбулов
у штатников инструкции на инструкциях не дают  работать, а только справки и отчёты писать. Ну ещё и страх потерять работу с соц пакетом. Поэтому будут указывать и пальчиком грозить.
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3 мин.

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