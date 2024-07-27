В РФ созданы отряды из участников SVO, для борьбы с мигрантами-преступниками и бандитами

Александр Третьяк Мы сами себе создаём постоянно проблемы, а потом начинаем их героически решать

ТН Татьяна Новикова Отряды по борьбе создаëм вместо того, чтобы не впускать в страну всякое отребье со всего мира. Руководители наруководили. "После них хоть потоп".и каждый день потопы пожары, мигранты. Беда!