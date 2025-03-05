Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о начале тарифной войны с Соединенными Штатами. Таким образом журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов оценил аявление мексиканского лидера, которое последовало после того, как правительство США, после 30-дневной паузы, решило в одностороннем порядке ….