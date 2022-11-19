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Экс-президент «Ордабасы» Байсеитов объявлен в розыск по делу о хищении средств на руднике Каратау

Антикоррупционная служба объявила об розыске экс-президента «Ордабасы» Бахтияра Байсеитова. «Антикоррупционная служба продолжает досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО «Каратау» (дочерняя организация АО НАК «Казатомпром) и ТОО «Iri building» по факту хищения денежных средств в период 2019-2021 годов при оказании услуг на руднике Каратау (Созакский район Туркестанской области).

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